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Общество
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Политолог считает, что Путин и Трамп не успеют обсудить Украину и КНДР на полях АТЭС
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    Политолог считает, что Путин и Трамп не успеют обсудить Украину и КНДР на полях АТЭС

    13:51  8 Ноября 2017
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    Политолог считает, что Путин и Трамп не успеют обсудить Украину и КНДР на полях АТЭС

    Москва, 8 ноября. Политолог Михаил Синельников-Оришак прокомментировал возможную встречу президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите АТЭС.

    Американист высказал предположение, что встреча между главами двух государств произойдет в любом случае. Как вежливые люди они все равно поздороваются друг с другом. Однако переговорами назвать возможную встречу политолог не стал. У президентов просто не будет времени, чтобы перевести диалог в практическую плоскость.

    Синельников-Оришак подчеркнул, что вопросы, связанные с Украиной и КНДР достаточно серьезные и не обсуждаются на бегу, пишет RT. Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина встретиться с Дональдом Трампом на саммите АТЭС.

    Политолог считает, что Путин и Трамп не успеют обсудить Украину и КНДР на полях АТЭС

    Автор: Алексей Громов
    #владимир путин #дональд трамп #сергей лавров #атэс
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