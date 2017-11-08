Политолог считает, что Путин и Трамп не успеют обсудить Украину и КНДР на полях АТЭС

В Избранное

Москва, 8 ноября. Политолог Михаил Синельников-Оришак прокомментировал возможную встречу президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите АТЭС.

Американист высказал предположение, что встреча между главами двух государств произойдет в любом случае. Как вежливые люди они все равно поздороваются друг с другом. Однако переговорами назвать возможную встречу политолог не стал. У президентов просто не будет времени, чтобы перевести диалог в практическую плоскость.

Синельников-Оришак подчеркнул, что вопросы, связанные с Украиной и КНДР достаточно серьезные и не обсуждаются на бегу, пишет RT. Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина встретиться с Дональдом Трампом на саммите АТЭС.