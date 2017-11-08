Донбасс сегодня: ВСУ выходят из-под контроля, Киев опасается мятежа, в штабе АТО не учат географию

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Новороссия, 8 ноября. В ВСУ проходят масштабные разбирательства по фактам применения тяжелой артиллерии и РСЗО; Киев проводит дополнительные мероприятия по повышению имиджа власти в армии; пресс-центр так называемой АТО записал украинскую территорию в зачет ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки 18 населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик подверглись обстрелам киевских силовиков. По территории ДНР и ЛНР было выпущено более 440 боеприпасов разного типа. Среди прочего украинская сторона активно использовала мины калибром 120 и 82 мм, а также противотанковые и станковые гранатометы. Огонь по территории республик также велся из крупнокалиберного стрелкового вооружения и штатных вооружений боевых машин пехоты (БМП) и БТР. На луганском направлении была зафиксирована активная работа зенитных установок.

Усмирение непокорных

Бойцы ВС ДНР, защищающие республику на передовых позициях в районе ясиноватской развязки и подконтрольной Киеву Авдеевки, сообщили, что за минувшие сутки отмечается резкое возрастание локальных перестрелок между силовиками ВСУ, дислоцирующимися в Авдеевке и ее окрестностях.

Немногим позже в оперативном командовании ДНР эту информацию подтвердили и назвали предположительные причины «междусобойчика». Выглядело это, по мнению военных аналитиков ВС ДНР, как зачистка вышедших из-под контроля командования подразделений, виновных в несанкционированных обстрелах Донецка.

ВСУ выходят из-под контроля

В связи с большим общественным резонансом, вызванным массированным обстрелом Донецка 5 ноября, в передовых подразделениях 25 овдбр и 95 одшбр ВСУ, а также батальоне «Киевская Русь», дислоцированных в районе Авдеевки, проходят масштабные проверки. Информацию предоставили в оперативном командовании ДНР.

Республиканская разведка отметила усиление давления политического руководства Украины на военачальников в связи с фактом несанкционированного применения ВСУ крупнокалиберной артиллерии и РСЗО. Проверки и разбирательства проходят во всех передовых подразделениях ВСУ. Кроме того, в указанные подразделения поступил приказ о полном прекращении огня и проведении инвентаризационных проверок имущества РАВ и боеприпасов.

Киев опасается переворота

Согласно информации военной разведки ДНР, в связи с участившимися случаями самовольного оставления частей и дезертирства с позиций командирам передовых подразделений ВСУ предписано усилить контроль за личным составом и наличием оружия.

Также подразделениям национальной гвардии Украины, несущим дежурство на блокпостах в зоне так называемой АТО, отдан приказ усилить контроль на дорогах, ведущих в Днепропетровскую, Запорожскую и Харьковскую области, в частности - за лицами мужского пола. В ДНР такие директивы связывают тем, что политическое руководство Украины опасается участия военнослужащих ВСУ в возможном государственном перевороте.

Более того, ВС ДНР отметили, что в настоящее время главное управление по работе с личным составом Генштаба ВСУ проводит воспитательные работы с целью повысить имидж действующей власти.

Главная «новость» АТО

На официальной странице пресс-центра АТО в Facebook появилась информация, на первый взгляд показавшаяся простым признанием украинской стороной факта возгорания и детонации на складе боеприпасов в контролируемом ВСУ селе Опытное близ Донецка.

Согласно сообщению, со ссылкой на представителей Украины в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) прекращения огня, пропагандисты штаба АТО отнесли Опытное к контролируемой ДНР территории. Для усиления смысловой нагрузки, представители украинской стороны в СЦКК сообщили, что именно взрыв «на складе боевиков ДНР» привел к разрушениям в Донецке в виду разлета детонирующих боеприпасов, которые на самом деле были вызваны артобстрелом ВСУ с применением РСЗО «Град».

Согласно официальным данным, подтвержденным донецкими военными, село Опытное находится под контролем 57 омпбр ВСУ, а сам склад РАВ, где произошел пожар по вине украинских военнослужащих, допустивших грубое нарушение мер безопасности, находится в зоне ответственности 42 батальона указанной бригады. Казалось бы, «сказочке» конец, но нет! Украинские СМИ понесли эту «важную новость» в эфир и в Сеть. Этим они вызвали массы гневных комментариев своей же аудитории, в том числе и на странице пресс-центра АТО.