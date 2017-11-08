Депутат Рады утверждает, что пока не вносил поправку о разрыве дипотношений с РФ

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Киев, 8 ноября. Депутат Рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник прокомментировал сообщения о внесении поправки о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией.

По его словам, он собирается предложить обратить внимание на то, что украинский кабинет министров обязан привести «законодательство и правоотношение, а также дипломатические отношения со страной-агрессором к практике международного права и его применения».

«...а именно — разрыв дипломатических отношений и соответственно — рассмотреть возможность привлечения какой-то третьей стороны для осуществления отдельных представительских функций Украины в России», — заявил Винник.

Он также уточнил, что заявка пока не подана, сообщает «Интерфакс».

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Винник внес в закон о реинтеграции Донбасса поправку о разрыве дипотношений. Его рассмотрение во втором чтении состоится 16 ноября.

