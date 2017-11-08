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Общество
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Украина
Депутат Рады утверждает, что пока не вносил поправку о разрыве дипотношений с РФ
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    Депутат Рады утверждает, что пока не вносил поправку о разрыве дипотношений с РФ

    13:37  8 Ноября 2017  /обновлено: 13:38  08 Ноября 2017
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    Депутат Рады утверждает, что пока не вносил поправку о разрыве дипотношений с РФ

    Киев, 8 ноября. Депутат Рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник прокомментировал сообщения о внесении поправки о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией.

    По его словам, он собирается предложить обратить внимание на то, что украинский кабинет министров обязан привести «законодательство и правоотношение, а также дипломатические отношения со страной-агрессором к практике международного права и его применения».

    «...а именно — разрыв дипломатических отношений и соответственно — рассмотреть возможность привлечения какой-то третьей стороны для осуществления отдельных представительских функций Украины в России», — заявил Винник.

    Он также уточнил, что заявка пока не подана, сообщает «Интерфакс».

    Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Винник внес в закон о реинтеграции Донбасса поправку о разрыве дипотношений. Его рассмотрение во втором чтении состоится 16 ноября.
     

    Автор: Алексей Громов
    #россия #донбасс #украина #рада #закон #реинтеграция #дипломатические отношения #поправка
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