Хрущев был не прав: признает ли мир отмену советского акта передачи Крыма Украине

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Отмена советского акта 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР может стать еще одним способом пресечь споры о территориальной принадлежности полуострова. На эту тему высказался во вторник, 7 ноября, член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. Инициативу тут же поддержали представители крымской власти — этого шага ждут на полуострове с 2014 года. Почему даже сейчас, по истечении более чем полувека, акт 1954 года важен — в материале Федерального агентства новостей.

Крымчане уже много лет добиваются отмены исторического решения Хрущева. Об этом корреспонденту ФАН рассказал постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

«Известно, что акт передачи полуострова является незаконным, потому что не соответствует законодательству СССР и РСФСР, — объяснил он. — Признанный факт юридической несправедливости мог бы стать серьезным аргументом против тех, кто не признает сегодняшний статус Крыма. Это был один из наших девизов еще в 2014 году: мы призывали к тому, чтобы трезво и справедливо подойти к оценке хрущевского акта. Это облегчило бы всевозможные процедуры, связанные с возвращением Крыма к себе на Родину, в Россию».

Щедрый подарок Украине был преподнесен следующим образом: в январе 1954 года генсек ЦК КПСС Никита Хрущев в честь 300-летия воссоединения России и Украины предложил передать Крымскую область из состава РСФСР в состав УССР. На заседании президиума ЦК КПСС судьба полуострова была решена за 15 минут. При этом среди полномочий Президиума Верховного Совета РСФСР не было права решать вопрос об изменение территории союзной республики. Более того, на это не имел права ни один из органов власти РСФСР. Из-за пробела в законодательстве власть была обязана провести референдум, согласно 33-й статье Конституции страны. Город-герой Севастополь к 1954 году и вовсе был городом республиканского подчинения. Он был выведен из состава Крымской области еще в 1948 году. Тем не менее Украинская ССР с подачи Хрущева попыталась распространить свою юрисдикцию и на него.

«В то время никто не провел референдум, никто не спросил народ — хочет он стать частью УССР или нет, — говорит Георгий Мурадов. — В этом смысле Россия в 2014 году повела себя уважительно и по отношению к народу Крыма, и по отношению к принципам внешнего и внутреннего права».

Передача Крыма Украине в 1954 году была политической инициативой Хрущева, считает политолог и историк Вардан Багдасарян.

«Хрущев хотел опереться на те кадры, которые были ему известны и знакомы — в частности, на украинцев, — объяснил эксперт в интервью ФАН. — Украинская компонента в кадрах была очень сильна в хрущевский период. Шли политические игры, Хрущев пытался укрепить свою власть, Крым стал в этом деле разменной монетой».

В 1992 году другой Верховный Совет — на этот раз уже Верховный Совет Российской Федерации — дал правовую оценку действиям Хрущева и признал передачу Крымского полуострова Украине незаконной. Впрочем, тогда эту оценку проигнорировали и иностранные государства, и Украина, и исполнительные власти самой России.

«Понятно, что и сегодня постановление об отмене хрущевского акта не повлияет на украинскую позицию и на Запад, — говорит политолог. — Но в общем раскладе геополитических сил эта позиция принципиально важна. Российское дезавуирование решения 1954 года дает Западу понять, что, в принципе, и другие решения могут быть подвержены тому же. Например, пересмотр десуверенизации страны или ликвидации Советского Союза… Это наш серьезный ответ на давление со стороны Запада. Крым — лишь точка напряжения в большом геополитическом противостоянии. Не было бы Крыма — Запад нашел бы другой повод ужесточить позицию в отношении России и начать ее «додавливать». Запад и США пытаются установить свою гегемонию и легитимировать итоги холодной войны — установление однополярного мира. Мы протестуем против однополярной мировой системы, так что в сегодняшнем заявлении далеко не об одном только Крыме идет речь».

Отмена решения Хрущева о передаче Крыма Украине означает усиление России на международной арене, считает Георгий Мурадов. Потому люди, слушающие и слышащие крымчан, признают справедливость инициативы Затулина. Люди, руководствующиеся антироссийскими настроениями, нет. Идею отменить указ Президиума Верховного Совета СССР от 1954 года публично поддержали вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов, член Совета Федерации РФ от законодательной власти Крыма Сергей Цеков и многие другие политики.