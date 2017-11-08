Майк Тайсон объяснил, почему с русскими надо быть острожным

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Москва, 8 ноября. Легендарный американский боксер Майк Тайсон считает, что в общении с россиянами необходимо быть осторожным. Об этом рассказали организаторы Synergy Global Forum, на котором Железный Майк выступит в российской столице в конце ноября.

По словам 51-летнего Тайсона, многие считают русских очень жестокими, но это не соответствует действительности, сообщает РИА Новости.

«Все уверены, что русские очень жесткие. Это не правда. Я знаю точно, что они очень чувствительные и надо быть очень осторожными, чтобы не задеть их чувства, иначе они выйдут из себя», — передают слова боксера организаторы мероприятия.

Американский боксер также признался, что ему очень понравилась Москва. Кроме того, он сообщил, что планирует в ближайшем будущем открыть в российской столице собственный боксерский зал.

Отмечается, что на форуме будут участвовать порядка 20 тысяч человек — бизнесмены и топ-менеджеры из России, стран СНГ и Европы.