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Майк Тайсон объяснил, почему с русскими надо быть острожным
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    Майк Тайсон объяснил, почему с русскими надо быть острожным

    13:45  8 Ноября 2017
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    Майк Тайсон объяснил, почему с русскими надо быть острожным

    Москва, 8 ноября. Легендарный американский боксер Майк Тайсон считает, что в общении с россиянами необходимо быть осторожным. Об этом рассказали организаторы Synergy Global Forum, на котором Железный Майк выступит в российской столице в конце ноября. 

    По словам 51-летнего Тайсона, многие считают русских очень жестокими, но это не соответствует действительности, сообщает РИА Новости.

    «Все уверены, что русские очень жесткие. Это не правда. Я знаю точно, что они очень чувствительные и надо быть очень осторожными, чтобы не задеть их чувства, иначе они выйдут из себя», — передают слова боксера организаторы мероприятия. 

    Американский боксер также признался, что ему очень понравилась Москва. Кроме того, он сообщил, что планирует в ближайшем будущем открыть в российской столице собственный боксерский зал.

    Отмечается, что на форуме будут участвовать порядка 20 тысяч человек — бизнесмены и топ-менеджеры из России, стран СНГ и Европы. 

    Автор: Дана Балан
    #москва #форум #русские #тайсон
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