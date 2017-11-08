Сирия: губернатор Дейр-эз-Зора рассказал о возвращении города к нормальной жизни

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Дейр-эз-Зор, 8 ноября. В настоящее сирийский Дейр-эз-Зор постепенно возвращается к мирной жизни после того, как была снята осада террористов «Исламского государства»1 (группировка запрещена на территории РФ по решению Верховного суда). В настоящее время, как рассказал губернатор провинции Дейр-эз-Зор Мухаммад Самра, в городе решены многие проблемы, вновь открыты школы, началась торговля продуктами и топливом.

«Сейчас нет никаких проблем с топливом, газом, они имеются в достатке на постоянной основе, как и различные виды пищевых продуктов. Цены умеренные», — рассказал Самра.

В беседе с РИА Новости губернатор рассказал, что сразу же после того, как город был деблокирован сирийскими военными при поддержке ВКС РФ, туда была направлена гуманитарная помощь от правительства Сирии. После снятия осады в город прибыли около 4 тысяч беженцев — но в свои дома они смогут вернуться только после того, как саперы зачистят их от оставленных террористами ИГ1 растяжек и мин.

«Десятки семей вернулись в город после того, как армия начала контролировать город. Регулярные автобусные рейсы начали осуществляться рядом транспортных компаний примерно десять дней назад из города и в город», — сообщил губернатор.

1 Организация запрещена на территории РФ.