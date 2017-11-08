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Дамаск, 8 ноября. Эксперты-востоковеды считают, что курды являются инструментом Запада, стремящегося к разделению Сирии.

Специалисты востоковеды считают, что курдские «Отряды народной самообороны» из состава оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» способствуют дестабилизации ситуации в САР. Курды получают вооружение от международной коалиции во главе с США и действуют по указу западного командования, которое стремится к смещению властей Дамаска.

Курды захватили Ракку, исторически заселенную арабами, и пытаются вывести ее из под контроля сирийского правительства. Подобная ситуация происходит в восточной части провинции Дейр-эз-Зор, где «Сирийские демократические силы» захватывают крупнейшие нефтяные месторождения страны, передвигаясь по региону вместе со спецназом США.

Стремление к созданию курдской автономии является угрозой территориальной целостности Сирийской арабской республики, сообщают эксперты.