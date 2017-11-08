МИД России назвал одну из главных тем встречи Путина и Трампа

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Москва, 8 ноября. Одной из главных тем встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа станет обсуждение ситуации на Корейском полуострове, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Я исхожу из того, что тема денуклеаризации Корейского полуострова и вообще ситуации, которая сложилась в этом регионе, будет одной из основных, когда лидеры наших стран встретятся», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Однако представитель внешнеполитического подчеркнул, что по-прежнему неизвестно, когда состоится встреча двух лидеров. Предполагается, что Путин и Трамп проведут переговоры на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, который пройдет 10–11 ноября.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Путин готов встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом в рамках саммита АТЭС.