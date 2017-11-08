Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
«Мясной шар с зеленым перцем»: в суде рассказали о содержимом «колбасной корзинки» Улюкаева
Политика
МИД России назвал одну из главных тем встречи Путина и Трампа
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МИД России назвал одну из главных тем встречи Путина и Трампа

    13:34  8 Ноября 2017
    101

    МИД России назвал одну из главных тем встречи Путина и Трампа

    Москва, 8 ноября. Одной из главных тем встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа станет обсуждение ситуации на Корейском полуострове, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Я исхожу из того, что тема денуклеаризации Корейского полуострова и вообще ситуации, которая сложилась в этом регионе, будет одной из основных, когда лидеры наших стран встретятся», — цитирует Рябкова РИА Новости.

    Однако представитель внешнеполитического подчеркнул, что по-прежнему неизвестно, когда состоится встреча двух лидеров. Предполагается, что Путин и Трамп проведут переговоры на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, который пройдет 10–11 ноября.

    МИД России назвал одну из главных тем встречи Путина и Трампа

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Путин готов встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом в рамках саммита АТЭС.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #трамп #кндр #мид рф #рябков
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        13:05   8 Ноября 2017
        822
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        1108
        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        9:48   8 Ноября 2017
        7690
        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        2:38   8 Ноября 2017
        1657