МВД России ликвидировало 10 ячеек террористических организаций в апреле-мае

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Москва, 8 ноября. Сотрудники министерства внутренних дел Российской Федерации выявили и ликвидировали 10 ячеек экстремистских группировок при проверке строительных площадок, рынков и предприятий в области сервиса и услуг на территории России в апреле-мае текущего года. Об этом в среду сообщил в ходе правительственного часа в Государственной думе глава ведомства Владимир Колокольцев.

По словам российского министра, минувшей весной сотрудники МВД проверили 170 тысяч объектов временного проживания мигрантов, а также около 100 тысяч строительных площадок, рынков и предприятий сферы услуг, передает корреспондент ФАН.

Он подчеркнул, что в итоге было ликвидировано 10 ячеек международных террористических группировок.