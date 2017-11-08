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Общество
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Россия
МВД России ликвидировало 10 ячеек террористических организаций в апреле-мае
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    МВД России ликвидировало 10 ячеек террористических организаций в апреле-мае

    13:15  8 Ноября 2017
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    МВД России ликвидировало 10 ячеек террористических организаций в апреле-мае

    Москва, 8 ноября. Сотрудники министерства внутренних дел Российской Федерации выявили и ликвидировали 10 ячеек экстремистских группировок при проверке строительных площадок, рынков и предприятий в области сервиса и услуг на территории России в апреле-мае текущего года. Об этом в среду сообщил в ходе правительственного часа в Государственной думе глава ведомства Владимир Колокольцев. 

    МВД России ликвидировало 10 ячеек террористических организаций в апреле-мае

    По словам российского министра, минувшей весной сотрудники МВД проверили 170 тысяч объектов временного проживания мигрантов, а также около 100 тысяч строительных площадок, рынков и предприятий сферы услуг, передает корреспондент ФАН

    Он подчеркнул, что в итоге было ликвидировано 10 ячеек международных террористических группировок. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #террористы #мвд #колокольцев #ячейки
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