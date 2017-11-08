WBC отменил пожизненную дисквалификацию Поветкина
Москва, 8 ноября. Всемирный боксерский совет (WBC) снял пожизненную дисквалификацию с российского боксера Александра Поветкина. Об этом сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в своем Instagram.
По его словам, уже с 6 декабря спортсмен может официально проводить бои по версии WBC, а с января «будет возвращен в официальный рейтинг».
«По мельдонию фактически он признан невиновным, по остарину признано, что остарин не принимался намерено (попал в организм с пищевой добавкой)», — уточнил он.
При этом Рябинский подчеркнул, что «это первый случай в истории бокса, когда боксер выбирается из таких проблем». «В Америке или Европе это означало бы однозначный конец карьеры», — добавил он.
Ранее «Газета.ру» сообщала о желании Поветкина провести бой с чемпионом мира по версиям WBA и IBF Энтони Джошуа или обладателем титула WBC американцем Деонтеем Уайлдером.
Я обещал, что мы добьёмся справедливости в отношении Сани Поветкина. Так вот: несколько месяцев назад мы добились оправдания во всех организациях кроме WBC, и вот теперь и WBC прислала нам сегодня письмо о том, что с Поветкина снимается пожизненная дисквалификация, начиная с 6 декабря он может официально проводить бои по WBC , а с января будет возвращён в официальный рейтинг!!! По мельдонию фактически он признан невиновным, по остарину признано, что остарин не принимался намерено (попал в организм с пищевой добавкой) Это первый случай в истории бокса, когда боксер выбирается из ТАКИХ проблем)) В Америке или Европе это означало бы однозначный конец карьеры. А мы вот своих не бросаем)