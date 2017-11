WBC отменил пожизненную дисквалификацию Поветкина

Я обещал, что мы добьёмся справедливости в отношении Сани Поветкина. Так вот: несколько месяцев назад мы добились оправдания во всех организациях кроме WBC, и вот теперь и WBC прислала нам сегодня письмо о том, что с Поветкина снимается пожизненная дисквалификация, начиная с 6 декабря он может официально проводить бои по WBC , а с января будет возвращён в официальный рейтинг!!! По мельдонию фактически он признан невиновным, по остарину признано, что остарин не принимался намерено (попал в организм с пищевой добавкой) Это первый случай в истории бокса, когда боксер выбирается из ТАКИХ проблем)) В Америке или Европе это означало бы однозначный конец карьеры. А мы вот своих не бросаем)

