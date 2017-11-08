WBC отменил пожизненную дисквалификацию Поветкина

В Избранное

Москва, 8 ноября. Всемирный боксерский совет (WBC) снял пожизненную дисквалификацию с российского боксера Александра Поветкина. Об этом сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в своем Instagram.

По его словам, уже с 6 декабря спортсмен может официально проводить бои по версии WBC, а с января «будет возвращен в официальный рейтинг».

«По мельдонию фактически он признан невиновным, по остарину признано, что остарин не принимался намерено (попал в организм с пищевой добавкой)», — уточнил он.

При этом Рябинский подчеркнул, что «это первый случай в истории бокса, когда боксер выбирается из таких проблем». «В Америке или Европе это означало бы однозначный конец карьеры», — добавил он.

Ранее «Газета.ру» сообщала о желании Поветкина провести бой с чемпионом мира по версиям WBA и IBF Энтони Джошуа или обладателем титула WBC американцем Деонтеем Уайлдером.



