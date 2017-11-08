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Общество
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Общество
Звезду сериала «Сплетница» обвинили в изнасиловании актрисы
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    Звезду сериала «Сплетница» обвинили в изнасиловании актрисы

    13:09  8 Ноября 2017
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    Звезду сериала «Сплетница» обвинили в изнасиловании актрисы

    Лос-Анджелес, 8 ноября. Голливудская актриса Кристина Коэн обвинила британского актера Эда Вествика, известного по роли Чака Басса в сериале «Сплетница», в изнасиловании.

    На своей странице в социальной сети Facebook Коэн написала, что три года назад она была в гостях у Вествика вместе со своим бойфрендом. Они остались поужинать, после чего хозяин дома предложил уставшей девушке переночевать у нее в гостиной.

    По словам актрисы, Вествик появился на пороге ее комнаты среди ночи. Он навалился на нее всем телом и изнасиловал. Девушка пыталась оказать ему сопротивление, но актер «был слишком сильным». После изнасилования Вествик угрожал разрушить карьеру актрисы, если она пойдет в полицию, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Daily Mail.

    Кристина Коэн заявила, что скандал с участием продюсера Харви Вайнштейна и другими голливудскими актерами «придал ей сил», чтобы рассказать эту историю.

    Сам Вествик в ответ на обвинения заявил, что впервые слышит об этой актрисе.

     

    Автор: Дима Оленин
    #кино #изнасилование #харви вайнштейн #сплетница #эд вествик
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