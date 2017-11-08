Звезду сериала «Сплетница» обвинили в изнасиловании актрисы

В Избранное

Лос-Анджелес, 8 ноября. Голливудская актриса Кристина Коэн обвинила британского актера Эда Вествика, известного по роли Чака Басса в сериале «Сплетница», в изнасиловании.

На своей странице в социальной сети Facebook Коэн написала, что три года назад она была в гостях у Вествика вместе со своим бойфрендом. Они остались поужинать, после чего хозяин дома предложил уставшей девушке переночевать у нее в гостиной.

По словам актрисы, Вествик появился на пороге ее комнаты среди ночи. Он навалился на нее всем телом и изнасиловал. Девушка пыталась оказать ему сопротивление, но актер «был слишком сильным». После изнасилования Вествик угрожал разрушить карьеру актрисы, если она пойдет в полицию, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Daily Mail.

Кристина Коэн заявила, что скандал с участием продюсера Харви Вайнштейна и другими голливудскими актерами «придал ей сил», чтобы рассказать эту историю.

Сам Вествик в ответ на обвинения заявил, что впервые слышит об этой актрисе.