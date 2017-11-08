«Каждая третья песня — гимн Украины»: в сети обсуждают новые квоты в украинском телерадиоэфире
Киев, 8 ноября. На Украине начался очередной этап внедрения закона о квотах на песни и передачи в телерадиоэфире на украинском языке.
Как сообщают украинские СМИ, с 8 ноября доля песен на украинском языке на радио должна составлять 30%, а не 25%, как ранее, а доля передач, в том числе новостных, аналитических или развлекательных блоков должна быть не менее 55% против ранее установленных 50%.
За невыполнение закона полагается штраф в размере 5% от суммы лицензионного сбора.
Пользователи соцсетей уже отпускают колкие комментарии по данной теме.
«Украинский язык намного беднее русского. Это факт. Употребление его неминуемо скажется и на интеллектуальных способностях носителя. В путь…»
Некоторые пользователи соцсетей предположили, что украинцам надоест «про коника без ноги бракованного слушать». Или же придется переводить тексты песен с русского языка.
«Каждая третья песня — гимн Украины», — предполагают в Сети.