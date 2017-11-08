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Киев, 8 ноября. На Украине начался очередной этап внедрения закона о квотах на песни и передачи в телерадиоэфире на украинском языке.

Как сообщают украинские СМИ, с 8 ноября доля песен на украинском языке на радио должна составлять 30%, а не 25%, как ранее, а доля передач, в том числе новостных, аналитических или развлекательных блоков должна быть не менее 55% против ранее установленных 50%.

За невыполнение закона полагается штраф в размере 5% от суммы лицензионного сбора.

Пользователи соцсетей уже отпускают колкие комментарии по данной теме.

«Украинский язык намного беднее русского. Это факт. Употребление его неминуемо скажется и на интеллектуальных способностях носителя. В путь…»

Некоторые пользователи соцсетей предположили, что украинцам надоест «про коника без ноги бракованного слушать». Или же придется переводить тексты песен с русского языка.