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Общество
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Украина
«Каждая третья песня — гимн Украины»: в сети обсуждают новые квоты в украинском телерадиоэфире
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    «Каждая третья песня — гимн Украины»: в сети обсуждают новые квоты в украинском телерадиоэфире

    14:02  8 Ноября 2017
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    «Каждая третья песня — гимн Украины»: В Сети обсуждают новые квоты на украинском телерадиоэфире

    Киев, 8 ноября. На Украине начался очередной этап внедрения закона о квотах на песни и передачи в телерадиоэфире на украинском языке.

    Как сообщают украинские СМИ, с 8 ноября доля песен на украинском языке на радио должна составлять 30%, а не 25%, как ранее, а доля передач, в том числе новостных, аналитических или развлекательных блоков должна быть не менее 55% против ранее установленных 50%.

    За невыполнение закона полагается штраф в размере 5% от суммы лицензионного сбора.

    Пользователи соцсетей уже отпускают колкие комментарии по данной теме.

    «Украинский язык намного беднее русского. Это факт. Употребление его неминуемо скажется и на интеллектуальных способностях носителя. В путь…»

    «Каждая третья песня — гимн Украины»: В Сети обсуждают новые квоты на украинском телерадиоэфире

    Некоторые пользователи соцсетей предположили, что украинцам надоест «про коника без ноги бракованного слушать». Или же придется переводить тексты песен с русского языка.

    «Каждая третья песня — гимн Украины»: В Сети обсуждают новые квоты на украинском телерадиоэфире

    «Каждая третья песня — гимн Украины», — предполагают в Сети.  «Каждая третья песня — гимн Украины»: В Сети обсуждают новые квоты на украинском телерадиоэфире

     

    Автор: Юлия Кошкина
    #украина #радио #законы
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