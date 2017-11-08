Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

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Киев, 8 ноября. Лидер движения «Рух новых сил», бывший губернатор одесской области Михаил Саакашвили выступил перед сотнями соратников в палаточном лагере перед Верховной Радой в Киеве.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий, Саакашвили также потребовал немедленного принятия закона «Об импичменте президента Украины», напомнив, как Петр Порошенко наживается даже на холодной погоде в Киеве.

«Главное требование на этом этапе – это закон про импичмент президента. Потому что, если мы просто уберем неприкосновенность депутатов, то мы получим президента монарха, который любого казнит, любого милует, он сам защищен, он сможет проделывать все что хочет. И он будет этих депутатов просто шантажировать, любых, даже своих – тем, что у них нет неприкосновенности. Неприкосновенность нужно снимать, но снимать и с депутатов, и с президента Украины, с сегодняшнего и любого будущего президента. Потому что здесь люди, которые стали в несколько раз беднее. Тут вкладчики банков, кто сделал вас беднее? Личный инвестиционный банкир Порошенко – Гонтарева. Их личный банк получил 304% процента прибыли, вы получили в три-четыре раза меньше денег, а у них в три-четыре раза больше прибыли. То есть это прямая вина президента.

Когда мы видим коммунальные услуги, кто является одним из совладельцев ДТЭК, фирмы Ахметова официально? Порошенко! То есть, ваши тарифы сейчас идут не просто в карманы Ахметова, а официально в карманы Порошенко! Холода наступили и реально мы будем платить больше, и в результате этой зимы президент будет еще на пару миллиардов богаче. И президент заинтересован чтобы было холодно, чтобы больше платили. Он заинтересован, чтобы было холодно, чтобы мы на улицы не выходили и чтобы было холодно, чтобы мы больше платили. Нормальное явление?», - возмутился Саакашвили.

Затем он начал рассказывать о нападках в свой адрес со стороны администрации Петра Порошенко и его силовых ведомств, после чего внезапно взорвался гневной речью.

«Не на того напали твари, уроды! Я, Михаил Саакашвили, я не боялся Путина и его бомб! И я не боюсь Порошенко и его лживых, уродливых, антиукраинских сволочей, которые нас шантажируют. Вы не на того напали! Это народ Украины, а не какой-то народ непонятный. Это великий народ Украины, который остановил Россию. Это великий народ Украины, который стоял два Майдана. Это великий народ Украины, который вас тоже уберет от власти, сволочи вы и уроды!», - кричал Саакашвили под аплодисменты толпы.

Также лидер протестного лагеря заявил, что к нему каждый день «подсылают ходоков» из администрации президента Украины, уговаривая за большие деньги прекратить акцию. В противном случае ему обещают арест и принудительную высылку в Грузию.

На это предложение Михаил Саакашвили ответил анонсом новой акции – в воскресенье, в 12 часов дня планируется протестный марш по Киеву.