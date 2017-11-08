Песков: Вопрос с изучением татарского находится в компетенции властей Татарстана

В Избранное

Москва, 8 ноября. Вопрос с изучением татарского языка в школах Татарстана находится в компетенции местных властей, заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна, но изучение национальных языков должно происходить на добровольной основе, сообщает РИА Новости.

«Все необходимые поручения им (властям Татарстана – прим. ФАН) даны, все остальное — это, наверное, вопрос образовательных учреждений и проверяющих органов», — добавил он.

Напомним, в последнее время родители татарстанских школьников все чаще стали направлять коллективные обращения руководству учебных заведений, а также в министерство образования Татарстана и России, требуя отменить обязательные уроки татарского языка или сократить их количество. Часто такие обращения сопровождались жалобами на то, что школьникам не хватает уроков русского языка.

В ответ на это министерство образования и науки Татарстана обращалось к конституции республики, согласно которой татарский язык в регионе является наравне с русским государственным. В связи с этим, как объяснили в ведомстве, татарский язык – обязательный предмет во всех школах Татарстана. Министерство также отмечало, что с января 2018 года количество уроков русского языка будет доведено до рекомендуемой Минобразования РФ нормы.