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Песков: Вопрос с изучением татарского находится в компетенции властей Татарстана
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    Песков: Вопрос с изучением татарского находится в компетенции властей Татарстана

    13:32  8 Ноября 2017
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    Песков: Вопрос с изучением татарского находится в компетенции властей Татарстана

    Москва, 8 ноября. Вопрос с изучением татарского языка в школах Татарстана находится в компетенции местных властей, заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна, но изучение национальных языков должно происходить на добровольной основе, сообщает РИА Новости.

    «Все необходимые поручения им (властям Татарстана – прим. ФАН) даны, все остальное — это, наверное, вопрос образовательных учреждений и проверяющих органов», — добавил он.

    Напомним, в последнее время родители татарстанских школьников все чаще стали направлять коллективные обращения руководству учебных заведений, а также в министерство образования Татарстана и России, требуя отменить обязательные уроки татарского языка или сократить их количество. Часто такие обращения сопровождались жалобами на то, что школьникам не хватает уроков русского языка.

    В ответ на это министерство образования и науки Татарстана обращалось к конституции республики, согласно которой татарский язык в регионе является наравне с русским государственным. В связи с этим, как объяснили в ведомстве, татарский язык – обязательный предмет во всех школах Татарстана. Министерство также отмечало, что с января 2018 года количество уроков русского языка будет доведено до рекомендуемой Минобразования РФ нормы.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #татарстан #школа #образование #татарский язык
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