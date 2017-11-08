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Общество
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Происшествия
Родственники разыскивают мать с двумя малолетними детьми, пропавшую в Троицке
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    Родственники разыскивают мать с двумя малолетними детьми, пропавшую в Троицке

    13:02  8 Ноября 2017
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    Родственники разыскивают мать с двумя малолетними детьми, пропавшую в Троицке

    Троицк, 8 ноября. Жительница Троицка ушла из дома и не вернулась обратно, взяв с собой маленьких детей. Спустя два дня родственники пропавшей решили обратиться в правоохранительные органы.

    Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, пропавшей жительнице Троицка стукнуло 38 лет. Вместе с собой она взяла пятилетнего сына и годовалую дочку.

    С заявлением о пропаже обратились родственники женщины. Обстоятельства ее пропажи сейчас уточняются, передает Ura.Ru.

    Отмечается, что раньше женщина никогда не уходила из дома без предупреждения. Ее телефон отключен.

    Автор: Дима Оленин
    #пропажа #поиск #троицк
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