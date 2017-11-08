Родственники разыскивают мать с двумя малолетними детьми, пропавшую в Троицке

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Троицк, 8 ноября. Жительница Троицка ушла из дома и не вернулась обратно, взяв с собой маленьких детей. Спустя два дня родственники пропавшей решили обратиться в правоохранительные органы.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, пропавшей жительнице Троицка стукнуло 38 лет. Вместе с собой она взяла пятилетнего сына и годовалую дочку.

С заявлением о пропаже обратились родственники женщины. Обстоятельства ее пропажи сейчас уточняются, передает Ura.Ru.

Отмечается, что раньше женщина никогда не уходила из дома без предупреждения. Ее телефон отключен.