Путин проведет совещание с Советом безопасности РФ

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Москва, 8 ноября. Сегодня президент Владимир Путин намерен провести совещание с постоянными членами российского Совета безопасности РФ. Такую информацию сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент проведет позже в течение дня регулярное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Мы традиционно сообщим вам о том, какие темы будут фигурировать на повестке дня», — заявил Песков в ходе брифинга.

Ранее в Совете безопасности Российской Федерации заявили о необходимости повысить роль ОБСЕ в деле урегулирования конфликтов в киберпространстве. Замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов выступил с таким заявлением на конференции ОБСЕ по кибербезопасности в Вене.