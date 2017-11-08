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Песков заявил о «высокой вероятности» встречи Путина и Трампа на АТЭС-2017
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    Песков заявил о «высокой вероятности» встречи Путина и Трампа на АТЭС-2017

    14:38  8 Ноября 2017
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    Песков заявил о «высокой вероятности» встречи Путина и Трампа на АТЭС-2017

    Москва, 8 ноября. Вероятность того, что на предстоящем форуме стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Дананге состоится встреча президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, «высокая», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что и у Путина, и у Трампа запланирован на саммите чрезвычайно насыщенный график встреч — при этом встреча российского и американского лидера заранее не согласовывалась.

    «Много двусторонних встреч, которые были согласованы сильно заранее, — отметил Песков. — Кроме того, есть программа самого саммита АТЭС, поэтому в этом случае просто соответствующие службы пытаются выбрать наиболее подходящие время и формат».

    Песков заявил о «высокой вероятности» встречи Путина и Трампа на АТЭС-2017

    Песков опроверг информацию о том, что пленарное выступление Путина на саммите АТЭС-2017 было отменено.

    «Я не знаю, откуда у вас такая информация, — ответил Песков в ответ на вопрос журналиста. — В программе пленарных заседаний фигурируют все лидеры, все имеют возможность высказаться. Имеет эту возможность и президент Российской Федерации».

    Напомним, саммит АТЭС-2017 состоится 10 и 11 ноября во вьетнамском Дананге.

    Автор: Валентин Меликов
    #путин #трамп #песков
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