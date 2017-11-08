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Общество
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Политика
Песков рассказал о встрече Путина и главы Ингушетии
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    Песков рассказал о встрече Путина и главы Ингушетии

    13:34  8 Ноября 2017
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    Песков рассказал о встрече Путина и главы Ингушетии

    Москва, 8 ноября. Президент России Владимир Путин проведет публичную встречу с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

    «Ряд рабочих встреч обычных состоится у президента, — констатировал представитель Кремля. — Публичной из них будет общение президента с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым».

    Кроме того, пресс-секретарь президента России обратил внимание, что во второй половине дня у Путина запланирован международный телефонный разговор.

    Песков рассказал о встрече Путина и главы Ингушетии

    Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российский лидер готов встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом в рамках саммита АТЭС.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #песков #ингушетия #евкуров #встреча
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