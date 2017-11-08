Песков рассказал о встрече Путина и главы Ингушетии

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Москва, 8 ноября. Президент России Владимир Путин проведет публичную встречу с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Ряд рабочих встреч обычных состоится у президента, — констатировал представитель Кремля. — Публичной из них будет общение президента с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым».

Кроме того, пресс-секретарь президента России обратил внимание, что во второй половине дня у Путина запланирован международный телефонный разговор.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российский лидер готов встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом в рамках саммита АТЭС.