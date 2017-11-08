Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
«Мясной шар с зеленым перцем»: в суде рассказали о содержимом «колбасной корзинки» Улюкаева
Политика
Песков прокомментировал планы Рады разорвать дипотношения с Россией
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков прокомментировал планы Рады разорвать дипотношения с Россией

    13:31  8 Ноября 2017
    2231

    Песков прокомментировал планы Рады разорвать дипотношения с Россией

    Москва, 8 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о намерениях Рады полностью разорвать дипломатические отношения с Россией, назвав это «суверенным делом Украины».

    При этом он напомнил, что в последние годы Киев принимал немало решений, которые, по его словам, имели самое негативное последствие для урегулирования конфликта в Донбассе.

    «Наверное, если такое решение будет на этот раз принято, это дополнительно осложнит ситуацию, а главное – нанесет урон интересам людей, как в самой Украине , так и в России», — подчеркнул представитель Кремля.

     

    Кроме того, Песков заметил, что не считает уместными гипотетические рассуждения на эту тему.

    Напомним, о том, что Рада Украины может принять решение о разрыве дипотношений с Россией сегодня сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в украинском парламенте.

    По их словам, поправки о разрыве дипконтактов и закрытии представительств внесут в закон о реинтеграции Донбасса, который будет рассмотрен во втором чтении 16 ноября.

    Автором поправки является депутат от правящей партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник.

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #россия #украина #песков #рада #дипотношения
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        13:05   8 Ноября 2017
        822
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        1108
        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        9:48   8 Ноября 2017
        7690
        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        2:38   8 Ноября 2017
        1657