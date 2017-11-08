Песков прокомментировал планы Рады разорвать дипотношения с Россией

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Москва, 8 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о намерениях Рады полностью разорвать дипломатические отношения с Россией, назвав это «суверенным делом Украины».

При этом он напомнил, что в последние годы Киев принимал немало решений, которые, по его словам, имели самое негативное последствие для урегулирования конфликта в Донбассе.

«Наверное, если такое решение будет на этот раз принято, это дополнительно осложнит ситуацию, а главное – нанесет урон интересам людей, как в самой Украине , так и в России», — подчеркнул представитель Кремля.

Кроме того, Песков заметил, что не считает уместными гипотетические рассуждения на эту тему.

Напомним, о том, что Рада Украины может принять решение о разрыве дипотношений с Россией сегодня сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в украинском парламенте.

По их словам, поправки о разрыве дипконтактов и закрытии представительств внесут в закон о реинтеграции Донбасса, который будет рассмотрен во втором чтении 16 ноября.

Автором поправки является депутат от правящей партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник.