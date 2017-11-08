Родченков хотел продать базу данных спортсменов России в обмен на деньги и паспорт

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Москва, 8 ноября. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против экс-главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

«В отношении Родченкова и иных пока неустановленных лиц возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании производству предварительного расследования (ч. 2 ст. 294 УК РФ)», — следует из сообщения СК России.

Следствие выяснило, что ряд наставников и спортсменов подтвердили, что «Родченков распространял среди атлетов медицинские препараты, реальные свойства которых им не были известны, но вскоре выявленные как запрещенные вещества», а также экс-глава лаборатории уничтожал допинг-пробы.

Кроме того, следствием было установлено, что Родченков и экс-начальник отдела допинг-контроля Тимофей Соболевский обращались к бывшему директору центра Марии Дикунец якобы от имени канадского юриста Ричарда Макларена и ВАДА с требованием предоставить им вознаграждение и американский или канадский паспорт в обмен на базу данных первичных результатов тестирования спортсменов РФ.

Ранее в СК России сообщили, что будут требовать экстрадиции Родченкова из Соединенных Штатов по делу об уничтожении допинг-проб.