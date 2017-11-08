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Общество
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Спорт
Родченков хотел продать базу данных спортсменов России в обмен на деньги и паспорт
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    Родченков хотел продать базу данных спортсменов России в обмен на деньги и паспорт

    12:59  8 Ноября 2017
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    Родченков хотел продать базу данных спортсменов России в обмен на деньги и паспорт

    Москва, 8 ноября. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против экс-главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

    «В отношении Родченкова и иных пока неустановленных лиц возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании производству предварительного расследования (ч. 2 ст. 294 УК РФ)», — следует из сообщения СК России. 

    Родченков хотел продать базу данных спортсменов России в обмен на деньги и паспорт

    Следствие выяснило, что ряд наставников и спортсменов подтвердили, что «Родченков распространял среди атлетов медицинские препараты, реальные свойства которых им не были известны, но вскоре выявленные как запрещенные вещества», а также экс-глава лаборатории уничтожал допинг-пробы. 

    Родченков хотел продать базу данных спортсменов России в обмен на деньги и паспорт

    Кроме того, следствием было установлено, что Родченков и экс-начальник отдела допинг-контроля Тимофей Соболевский обращались к бывшему директору центра Марии Дикунец якобы от имени канадского юриста Ричарда Макларена и ВАДА с требованием предоставить им вознаграждение и американский или канадский паспорт в обмен на базу данных первичных результатов тестирования спортсменов РФ.

    Ранее в СК России сообщили, что будут требовать экстрадиции Родченкова из Соединенных Штатов по делу об уничтожении допинг-проб. 

    Автор: Дана Балан
    #допинг #вада #спорт #ск рф #пробы #родченков
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