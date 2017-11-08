Алеппо: боевики «Джебхат ан-Нусры» начали войну против своих бывших союзников

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Алеппо, 8 ноября. Боевики «Джебхат ан-Нусры» атаковали своих бывших союзников из группировки «Харакат Нуреддин аз-Зинки».

Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, ссылаясь на местные источники, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) спровоцировали новый конфликт в северной части провинции Алеппо. «Ан-Нусра» напала на крупное подразделение группировки «Харакат Нуреддин аз-Зинки», которая ранее входила в состав альянса «Джебхат ан-Нусра», и похитила значительную часть вооружения «Аз-Зинки».

В ответ на это исламисты «Аз-Зинки» взяли в плен отряд «Ан-Нусры» в соседней области. В свою очередь командование «Джебхат ан-Нусры» перебросило в Алеппо часть сил из провинции Идлиб. Боестолкновения длились несколько часов, потери понесли обе стороны.

1 Организация запрещена на территории РФ.