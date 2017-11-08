Эксперт объяснил, почему Польша закрывает границы для украинских националистов

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Президент Польши Анджей Дуда считает, что его украинский коллега Петр Порошенко должен очистить руководство страны от чиновников, разделяющих националистические и антипольские взгляды, сообщает «Польское радио».

Нужно понимать, что таким образом Дуда, по сути, предлагает очистить украинскую политику от самого Порошенко, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей независимый политический аналитик Александр Асафов.

«Я ожидаю от президента Петра Порошенко и его сотрудников, от премьер-министра Владимира Гройсмана, что люди, которые откровенно провозглашают националистические и антипольские взгляды, не будут занимать важных должностей в украинской политике», — подчеркнул польский лидер.

Он также отметил, что наличие националистов в руководстве Украины — очень недобрый знак с украинской стороны в отношении жителей Польши, так как «такие люди не строят сотрудничество между нашими странами, они их разрушают».

«Нужно понимать, что таким заявлением Дуда предлагает очистить украинскую политику от самого Порошенко и практически всех политиков за очень редким исключением. Я напомню, что даже самые, что называется, «травоядные политики», которые имеют конструктивные контакты с Россией и более-менее взвешенные позиции, все равно являются украинскими националистами. Об этом говорил даже Владимир Путин, когда приводил в пример Виктора Медведчука. Поэтому Анджей Дуда предлагает очистить весь политический спектр Украины, что, естественно, невозможно», — поясняет ситуацию Александр Асафов.

Собеседник ФАН отмечает, что заявление польского президента последовало сразу же после высказывания министра иностранных дел Витольда Ващиковского том, что Варшава не будет пускать на свою территорию тех, кто замечен в поддержке галицийского национализма или в позировании формы дивизии СС «Галичина».

«На самом деле, это, конечно, серьезно осложнит украинско-польские отношения на официальном уровне. Польская власть, в лице президента, должна реагировать на происходящее в польском обществе. В стране нарастает недовольство гастарбайтерами-заробитчанами, все чаще и чаще случаются эпизоды прикладной украинофобии на улицах, в том числе за символику «Правого сектора»1 и УПА1 (обе организации запрещены в России — прим. ред.)», — продолжает эксперт.

Поэтому, выступая в интересах своего народа, высшее руководство Польши вынуждено делать подобные заявления. И события будут развиваться очень стремительно.

«Киев привык к абсолютной безнаказанности в рамках своих как внутриполитических, так и внешнеполитических действий. На Украине надеялись, что принятие закона об образовании достигнет своей цели и уничтожит в стране русский язык, не затронув при этом языки других национальных меньшинств. Это не так, и Киеву практически все его соседи дали это понять. Европа просыпается от тяжелого похмелья, и инерционные отношения поддержки антироссийского украинского проекта вынуждены если не перечеркивать, то корректировать», — заключил Асафов.

Напомним, днем ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Киеву следует изменить государственную идеологию и отказаться от героизации «Украинской повстанческой армии». По его мнению, национальную идентичность стране надо строить на так называемой «Небесной сотне» и участниках вооруженного конфликта в Донбассе.

1 Организация запрещена на территории РФ.