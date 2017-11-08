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Общество
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Общество
Специалисты начали расшифровку бортового самописца Ми-8, разбившегося у Шпицбергена
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    Специалисты начали расшифровку бортового самописца Ми-8, разбившегося у Шпицбергена

    12:54  8 Ноября 2017
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    Специалисты начали расшифровку бортового самописца Ми-8, разбившегося у Шпицбергена

    Москва, 8 ноября. Межгосударственный авиационный комитет приступил к расшифровке речевого самописца с борта вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у Шпицбергена в конце октября.

    По словам специалистов, черный ящик пригоден для расшифровки, работа уже началась, сообщает РИА Новости.

    Напомним, российский вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» пропал 26 октября после вылета из поселка Пирамида в Баренцбург. Разбившееся воздушное судно было обнаружено 29 октября возле мыса Хеер. На борту вертолета находилось восемь человек. Все они погибли. Накануне, стало известно имя одного из погибших пассажиров.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #ми-8 #шпицберген #черный ящик
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