Специалисты начали расшифровку бортового самописца Ми-8, разбившегося у Шпицбергена

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Москва, 8 ноября. Межгосударственный авиационный комитет приступил к расшифровке речевого самописца с борта вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у Шпицбергена в конце октября.

По словам специалистов, черный ящик пригоден для расшифровки, работа уже началась, сообщает РИА Новости.

Напомним, российский вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» пропал 26 октября после вылета из поселка Пирамида в Баренцбург. Разбившееся воздушное судно было обнаружено 29 октября возле мыса Хеер. На борту вертолета находилось восемь человек. Все они погибли. Накануне, стало известно имя одного из погибших пассажиров.