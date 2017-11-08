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Общество
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Политика
Поклонская прокомментировала разрыв дипотношений РФ и Украины цитатой Милошевича
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    Поклонская прокомментировала разрыв дипотношений РФ и Украины цитатой Милошевича

    13:13  8 Ноября 2017
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    Поклонская прокомментировала разрыв дипотношений РФ и Украины цитатой Милошевича

    Москва, 8 ноября. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская прокомментировала информацию о возможном разрыве дипломатических отношений между Россией и Украиной, заявив, что Верховная рада «продает Украину», исполняя «волю своих хозяев», и привела слова Слободана Милошевича.

    «Сегодня граждане Украины оказались заложниками в руках послушных «политиков», «прокуроров», «министров» и «депутатов», давным-давно продавших Украину и выполняющих волю своих хозяев», — написала Поклонская на своей странице в Facebook.

    Депутат Госдумы также привела обращение к народам России Слободана Милошевича, в котором бывший югославский лидер назвал Запад «цепной бешеной собакой» и призвал не забывать историю Югославии, предупредив народы России, что «с вами сделают то же самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину».

    Отметим, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины собирается проголосовать за разрыв дипломатических отношений с Россией, украинские депутаты также хотят признать РФ «страной-агрессором». Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя это решение, заявил, что «трудно придумать большую глупость для Украины, чем разрыв дипотношений с Россией».

    Автор: Федор Веснин
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