Сечина вызовут в суд на допрос по делу Улюкаева

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Москва, 8 ноября. Сторона гособвинения в Замоскворецком суде Москвы попросила направить повестку о вызове в суд главы «Роснефти» Игоря Сечина по делу экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева.

Направить повестку прокурор предложил по адресу места работы Сечина. C необходимостью его вызова в суд согласились и защитники Улюкаева. В итоге суд удовлетворил просьбу прокуратуры, постановив направить повестку Сечину для вызова его на допрос.

«Повестка будет отправлена по адресу, указанному в обвинительном заключении», — сказала судья Лариса Семенова.

Прокурор заверил суд, что ведомство окажет содействие в обеспечении явки Сечина, отмечает «Газета.ру»

Как сообщалось ранее, сегодня на заседание суда следователь принес коробку с деньгами. Кроме того, обвинение продемонстрировало кожаный саквояж, который Улюкаев получил от главы «Роснефти».

