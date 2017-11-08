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Новости Сирии
Операция ВКС РФ в Сирии положила конец однополярному миру — спецпредставитель Путина
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    Операция ВКС РФ в Сирии положила конец однополярному миру — спецпредставитель Путина

    12:54  8 Ноября 2017
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    Операция ВКС РФ в Сирии положила конец однополярному миру — спецпредставитель Путина

    Москва, 8 ноября. Начало операции ВКС РФ в Сирии стало переломным моментом, который ознаменовал конец существования однополярного мира. Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по связям с Организацией Исламская конференция Вениамин Попов. 

    Старт операции российской авиагруппы в Сирии против боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 позволил предотвратить эскалацию в САР и распространение терроризма в страны Европы. Об этом заявил экс-посол России в Йемене, Ливии и Тунисе Вениамин Попов в ходе дискуссии по ситуации на Ближнем Востоке.

    По мнению российского дипломата, начало операции ВКС РФ стало важной вехой для региона, поскольку закончилась эпоха однополярного мира. 

    Операция ВКС РФ в Сирии положила конец однополярному миру — спецпредставитель Путина

    «Я бы в качестве точки отсчета избрал 30 сентября 2015 года, когда ВКС РФ вошли в Сирию. Почему это веха в развитии не только Ближнего Востока, но и всего мира? Потому что закончился однополярный мир», — сказал Попов.

    Дипломат подчеркнул, что российские военные нанесли удар по террористам ИГ1, что является «колоссальной заслугой» Москвы на мировом уровне. Кроме того, это усилило позиции России — роль Москвы возрастает на фоне слабеющей позиции Запада.

    Операция ВКС РФ в Сирии положила конец однополярному миру — спецпредставитель Путина

    «Запад переживает тяжелейший, системный кризис. Их позиции будут и дальше ослабевать», — резюмировал экс-посол.

    Попов добавил, что в странах Ближнего Востока происходит свыше 40 конфликтов, что связано со спецификой региона, и на политическую арену выходят другие цивилизации. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сирия #вкс рф #запад
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