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Общество
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Происшествия
Стала известна вероятная причина смерти украинского актера Денисенко
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    Стала известна вероятная причина смерти украинского актера Денисенко

    12:53  8 Ноября 2017
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    Стала известна вероятная причина смерти украинского актера Денисенко

    Киев, 8 ноября. Украинский актер, сценарист и режиссер Тарас Денисенко умер на 53-м году жизни. Об этом сообщает министерство культуры Украины в социальной сети Facebook. 

    По информации украинского ведомства, Денисенко скончался после продолжительной болезни. 

    Денисенко родился в 1965 году в украинской столице в семье артистки Наталии Наум и режиссера Владимира Денисенко. Он сыграл в 40 фильмах.

    Известен по ролям в таких лентах, как «Кислородный голод», «Как молоды мы были», «Ботинки из Америки».

    Автор: Дана Балан
    #киев #актер #культура #денисенко
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