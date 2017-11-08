Стала известна вероятная причина смерти украинского актера Денисенко

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Киев, 8 ноября. Украинский актер, сценарист и режиссер Тарас Денисенко умер на 53-м году жизни. Об этом сообщает министерство культуры Украины в социальной сети Facebook.

По информации украинского ведомства, Денисенко скончался после продолжительной болезни.

Денисенко родился в 1965 году в украинской столице в семье артистки Наталии Наум и режиссера Владимира Денисенко. Он сыграл в 40 фильмах.

Известен по ролям в таких лентах, как «Кислородный голод», «Как молоды мы были», «Ботинки из Америки».