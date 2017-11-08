ЦИК рассказала, в каком регионе разукрупнят участки к выборам-2018

В Избранное

Москва, 8 ноября. Замглавы Центризбиркома Николай Булаев заявил, что разукрупнения избирательных участков до президентских выборов не будет нигде, кроме Московской области.

В Московской области перед выборами президента в марте будущего года могут создать 600 новых избирательных участков, сообщил представитель ЦИК Николай Булаев. На заседании Центризбиркома 8 ноября будет рассматриваться вопрос об увеличении числа мест для голосования в Подмосковье. По словам Булаева, в других регионах разукрупнение перед выборами не планируется.

«Эта тема, как молодежь скажет, мы ее проехали, никакого разукрупнения участков более не будет, по той простой причине, что мы не сможем столь динамично переформатировать все банки данных, которые мы создаем, и формировать комиссии в таком авральном режиме — не самое лучшее», — сказал чиновник.

Булаев отметил, что «тема закрыта». Напомним, что согласно поправкам в избирательное законодательство, нагрузка на избирательные участки будет снижена за счет увеличения точек для голосования. Максимальная нагрузка в 3000 человек сократится до 1500 имеющих право проголосовать россиян. Булаев напомнил, что новую норму предстоит реализовать.