Сирия сегодня: ЕС грозит Дамаску санкциями, давление на миссию по расследованию химатаки

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Сирия, 8 ноября. Европейский союз может ввести санкции против официального Дамаска. Руководство Сирийской Арабской Республики (САР) считает присутствие турецких сил на севере страны агрессией. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) оказывал давление на комиссию расследования химических атак. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Евробюрократы против Дамаска

Европейский союз рассматривает возможность введения новых «ограничительных мер» в отношении Сирии после доклада совместного механизма ООН — ОЗХО по расследованию химических атак. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

Она отметила, что «ЕС неоднократно принимал меры при каждом случае подтверждения использования химического оружия сирийскими ВС и «Исламским государством»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ, — Прим. ФАН)».

«В июле 2017 года Евросоюз ввел дополнительные ограничительные меры против сирийских высокопоставленных чиновников и ученых за их роль в разработке и использовании химического оружия против гражданского населения», — отметила она.

По словам Могерини, Европейский союз призывает все страны использовать свое влияние, чтобы в дальнейшем «предотвратить использование химического оружия» официальным Дамаском, «в частности Россию, осуществить с этой целью подобающее давление на сирийский режим».

Давление Совбеза

Представители стран Совета Безопасности ООН оказывают давление на экспертов миссии по расследованию химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне. Об этом РИА Новости заявил глава совместной миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии Эдмон Муле.

«Я с сожалением должен сказать, что это дело очень политизировано, хотя не должно быть», — рассказал он.

«В процессе работы нас дергают с одной стороны и с другой, говорят, как делать наше дело. Мол, если вы не сделаете вот так, к вам не будет доверия. Если вы не будете следовать нашим инструкциям, потому что мы — члены пятерки постоянных членов СБ ООН, тогда мы не примем ваши заключения. Я давно всем говорю — наука сама все скажет», — добавил Муле.

Напомним, доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года был представлен Совету Безопасности ООН 26 октября. Эксперты заключили, что в первом случае САР «несет ответственность за использование зарина», а во втором — «Исламское государство».

В свою очередь в постоянном представительстве России при ООН назвали последний доклад по химатакам в Сирии любительским. Более того, Запад так и не смог предоставить реальные доказательства причастности правительственных сил к химической атаке в Хан-Шейхуне.

Военная агрессия

Присутствие турецких военных на территории САР — настоящая агрессия. Реакция официального Дамаска будет соответствующей. Об этом представителям СМИ сообщила советник президента Сирии Бусейна Шаабан.

«Мы считаем присутствие турецких сил на территории Сирии нелегитимным… мы будем с ними действовать соответственно в нужное время», — заявила Шаабан.

Кроме того, она отметила, что турецкие действия на севере САР выходят за рамки соглашений, которые были достигнуты в Астане.

1 Организация запрещена на территории РФ.