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Украина
«Черкассы занимают «хы» место»: украинский чиновник перепутал буквы и римские цифры
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    «Черкассы занимают «хы» место»: украинский чиновник перепутал буквы и римские цифры

    12:36  8 Ноября 2017
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    «Черкассы занимают «хы» место»: украинский чиновник перепутал буквы и римские цифры

    Черкассы, 8 ноября. Заместитель мэра города Черкассы на Украине Геннадий Шевченко перепутал римскую цифру X с буквой «хы». Инцидент произошел на совещании городского совета.

    Глава департамента финансовой политики Черкассов Наталия Джуган представляла презентацию, на одном из слайдов которой появилась надпись с римской цифрой X. Шевченко не узнал ее и решил, что это буква.

    «А это «хы место»  — это что? — удивился он. — «Черкассы занимают «хы» место в рейтинге украинских городов».

    Джуган попыталась объяснить коллеге, что это цифра.

    «А вы не знаете, что это? Палочка и «хы»  — это девять, — иронично пояснила она, — а без палочки  — десять».

    Инцидент вызвал смех у присутствующих. Они даже отметили, что «хы» является «хорошим местом». Однако у украинцев ситуация не вызвала такого восторга, а скорее огорчила от необразованности чиновников. 

    «За какой «хы» чиновникам платят зарплату?» — поинтересовались они в Сети, передает «Ридус».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #украина #чиновник #хы #x #черкессы
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