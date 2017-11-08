«Черкассы занимают «хы» место»: украинский чиновник перепутал буквы и римские цифры

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Черкассы, 8 ноября. Заместитель мэра города Черкассы на Украине Геннадий Шевченко перепутал римскую цифру X с буквой «хы». Инцидент произошел на совещании городского совета.

Глава департамента финансовой политики Черкассов Наталия Джуган представляла презентацию, на одном из слайдов которой появилась надпись с римской цифрой X. Шевченко не узнал ее и решил, что это буква.

«А это «хы место» — это что? — удивился он. — «Черкассы занимают «хы» место в рейтинге украинских городов».

Джуган попыталась объяснить коллеге, что это цифра.

«А вы не знаете, что это? Палочка и «хы» — это девять, — иронично пояснила она, — а без палочки — десять».

Инцидент вызвал смех у присутствующих. Они даже отметили, что «хы» является «хорошим местом». Однако у украинцев ситуация не вызвала такого восторга, а скорее огорчила от необразованности чиновников.