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Общество
«Не читатель, а писатель»: Улюкаев в суде сравнил себя с чукчей
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    «Не читатель, а писатель»: Улюкаев в суде сравнил себя с чукчей

    12:17  8 Ноября 2017
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    «Не читатель, а писатель»: Улюкаев в суде сравнил себя с чукчей

    Москва, 8 ноября. Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде рассказал, что взялся за перо.

    «Сегодня я пишу. Сегодня чукча не читатель, а писатель», — заявил он в ответ на вопрос о своих литературных предпочтениях.

    Кроме того, он добавил: «Вам только «хи-хи» да «ха-ха», а тут серьезное дело», пишет РИА Новости.

    Ранее стало известно, что бывший министр в ходе судебного процесса по делу о вымогательстве взятки в два млн долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина читал, в частности «Процесс» Франца Кафки, а также повесть «Посторонний» Альбера Камю.

    Напомним, сегодня в зал суда следователь принес запечатанную коробку с долларами. Улюкаев призвал заинтересовавшихся журналистов не трогать ее. 

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #суд #роснефть #улюкаев #взятка #сечин #деньги #писатель
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