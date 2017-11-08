«Не читатель, а писатель»: Улюкаев в суде сравнил себя с чукчей

В Избранное

Москва, 8 ноября. Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде рассказал, что взялся за перо.

«Сегодня я пишу. Сегодня чукча не читатель, а писатель», — заявил он в ответ на вопрос о своих литературных предпочтениях.

Кроме того, он добавил: «Вам только «хи-хи» да «ха-ха», а тут серьезное дело», пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что бывший министр в ходе судебного процесса по делу о вымогательстве взятки в два млн долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина читал, в частности «Процесс» Франца Кафки, а также повесть «Посторонний» Альбера Камю.

Напомним, сегодня в зал суда следователь принес запечатанную коробку с долларами. Улюкаев призвал заинтересовавшихся журналистов не трогать ее.