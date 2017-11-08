Сирия: около 3 тыс. жителей Дейр-эз-Зора погибли за три года осады

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Дейр-эз-Зор, 8 ноября. Около 3 тыс. жителей сирийского Дейр-эз-Зора погибли за три года осады. Об этом сообщил губернатор провинции Мухаммад Самра.

По его словам, точных данных у властей Дейр-эз-Зора о количестве жертв авиационных ударов, артобстрелов и голода на данный момент нет. Он добавил, что в настоящее время составляется база этих данных, передает РИА Новости.

«По предварительным оценкам, число погибших приблизилось к трем тысячам, из которых 1145 человек — члены сил безопасности города, 800 мирных жителей, 700 членов гражданской обороны», — рассказал Самра.

Напомним, в Генеральном штабе ВС России в минувшую пятницу заявили об окончательном освобождении Дейр-эз-Зора от террористов ИГ1 (группировка запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.