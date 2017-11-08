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Общество
Улюкаев пошутил про огромную коробку с деньгами в московском суде
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    Улюкаев пошутил про огромную коробку с деньгами в московском суде

    12:22  8 Ноября 2017
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    Улюкаев пошутил про огромную коробку с деньгами в московском суде

    Москва, 8 ноября. В здание Замоскворецкого суда, где пройдет очередное заседание по делу против бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, принесли огромную коробку, в которой, вероятно, лежат деньги. Бывший чиновник пошутил про человека, который принес коробку в суд.

    На картонной коробке, которую принесли в здание московского суда, указано, что внутри лежат 1,8 миллиона долларов. Доставал ее высокий блондин в черном пальто. Одна из журналисток, присутствующая на заседании, задала вопрос о том, как зовут незнакомца.

    «Вы думаете, он вам тоже такую принесет?» — пошутил в ответ бывший министр.

    Улюкаев пошутил про огромную коробку с деньгами в московском суде

    Ранее Улюкаев призвал присутствующих в суде не трогать коробку с деньгами. Очевидцы сообщали, что в ней видны пачки долларовых банкнот, запечатанные в пластиковые пакеты. Кроме того, на коробке стоят печати главного управление по расследованию особо важных дел.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #суд #улюкаев #сми #деньги #коробка #вопрос
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