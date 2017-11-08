Сегодня в Сети: Трамп грозит КНДР, «беспощадный» украинский юмор, жертвы коммунизма

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Федеральное агентство новостей — о главных темах обсуждения в соцсетях.

Интересные новости с Украины никогда не оставляют Рунет равнодушным. Вот и сейчас очередное осеннее обострение в Киеве дало пользователям российского сегмента социальных сетей массу поводов для шуток. Итак, Украина ввела санкции в отношении российских компаний. По слухам, она также готовится к разрыву дипломатических отношений с Россией.

«Новости из Дуркаины нужно помещать в раздел «неистовый и беспощадный юмор», — пишет в связи с этим один из пользователей Twitter.

С другой стороны, некоторым идея того, что Украина может разорвать дипотношения с нашей страной, кажется, пришлась по душе. Может быть, советуют они, Киеву не следует останавливаться на этом. В конечном итоге, всегда можно еще закрыть границы, отгородившись от России визовым режимом.

«Украина готовится разорвать дипломатические отношения с Россией. Только не останавливайтесь! Очень прошу», — подзуживает украинские власти один любитель поиронизировать. «И торговые рвите. И визовый режим. И чтобы ни один хохол в Россию не проскочил», — вторит ему другой.

Некоторым, впрочем, ситуация не кажется смешной. Разрыв дипотношений с Россией будет колоссальной ошибкой для Украины, считает сенатор Алексей Пушков. Тем не менее, учитывая, какие люди сейчас управляют в Киеве, нечто подобное вполне может случиться.

«Трудно придумать большую глупость для Украины, чем разрыв дипотношений с Россией: сплошные минусы. Но известно и то, что там на это способны», — пишет Пушков.

Президент США Дональд Трамп, между тем, продолжает свою пикировку с северокорейским руководством. Продолжается серия его государственных визитов в страны Азии. В Южной Корее, в Японии — всюду, где у него появилась возможность выступить, Трамп сорит новыми обвинениями и угрозами в адрес КНДР и ее национального лидера. Все это заставляет думать подписчиков соцсетей, что осеннее обострение, видимо, затронуло не одну только Украину.

Трамп призывает Северную Корею не недооценивать его страну. Пользователи Twitter, впрочем, считают, что и переоценивать США также не стоит.

Трамп призывает мировые державы сплотиться единым фронтом против Пхеньяна и «изолировать» КНДР на международной политической арене. Раньше Трамп обещал расправиться с Северной Кореей самостоятельно. Возможно, полагают некоторые, поиск союзников — это признак слабости.

«Забоялся», — пишет пользовательница Twitter под ником журавлева.

К слову, к столетию Октябрьской революции Белый дом решил подсчитать число жертв коммунистических режимов. Всего американцы насчитали 100 миллионов погибших. Политолог Владимир Корнилов считает эту инициативу достаточно странной.

«Я, конечно, дико извиняюсь, но кто-нибудь считал число жертв капиталистических режимов за последние 100 лет?» — спрашивает он в Twitter.

Многим показалось странной методика подсчетов, которую использовали американцы. Так, в число жертв коммунизма ими были зачислены и люди, погибшие в ходе Вьетнамской войны, и блокадники в осажденном фашистами Ленинграде.

Итак, вьетнамец сожжен напалмом, сброшенным с американского боевого вертолета. Спрашивается, кто повинен в его смерти? Быть может, пилот этого вертолета или США в целом? Все же это именно американцы вторглись во Вьетнам. Никак нет. Коммунизм. Люди умирают от голода и обстрелов гитлеровских войск? Кто виноват? Очевидно же — коммунизм.