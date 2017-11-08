Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Свердловский депутат ответит перед судом за установку камеры в женском туалете
Общество
ЦИК РФ: Персонал и пациенты смогут проголосовать в своем медучреждении на выборах президента РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ЦИК РФ: Персонал и пациенты смогут проголосовать в своем медучреждении на выборах президента РФ

    12:06  8 Ноября 2017
    60

    ЦИК РФ: Персонал и пациенты смогут проголосовать в своем медучреждении на выборах президента РФ

    Москва, 8 ноября. Пациенты и сотрудники больниц должны иметь возможность проголосовать прямо в медицинском учреждении, на специально организованном для этого временном участке, заявил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

    «Временные участки должны быть созданы и их адреса определены как можно раньше», — отметил он.

    По словам Булаева, медперсонал и граждане, проходящие лечение в больницах, составляют в среднем 1,5 миллиона избирателей, пишет ТАСС.

    «Это достаточно большой резерв избирателей», — подчеркнул зампредседателя ЦИК.

    В связи с этим Булаев призвал регионы дать возможность сотрудникам медицинских учреждений и пациентам реализовать свое право голоса.

    Николай Булаев также сообщил, что для разрешения этого вопроса в настоящее время идет работа ЦИК РФ с региональными избирательными комиссиями, в частности, разрабатывается механизм голосования для тех граждан, кто в день проведения выборов президента России будет находиться в больнице.

    Напомним, ранее ЦИК РФ сообщил, что предвыборная агитация на радио и телевидении для кандидатов в президенты России начнется 17 февраля 2018 года. 

    Автор: Татьяна Барашкова
    #выборы-2018 #цик рф #булаев
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        937
        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        9:48   8 Ноября 2017
        6841
        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        2:38   8 Ноября 2017
        1608
        Доклад комиссии ООН и ОЗХО по Сирии не выдерживает никакой критики – Сафронков

        Доклад комиссии ООН и ОЗХО по Сирии не выдерживает никакой критики – Сафронков

        2:15   8 Ноября 2017
        379