ЦИК РФ: Персонал и пациенты смогут проголосовать в своем медучреждении на выборах президента РФ

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Москва, 8 ноября. Пациенты и сотрудники больниц должны иметь возможность проголосовать прямо в медицинском учреждении, на специально организованном для этого временном участке, заявил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

«Временные участки должны быть созданы и их адреса определены как можно раньше», — отметил он.

По словам Булаева, медперсонал и граждане, проходящие лечение в больницах, составляют в среднем 1,5 миллиона избирателей, пишет ТАСС.

«Это достаточно большой резерв избирателей», — подчеркнул зампредседателя ЦИК.

В связи с этим Булаев призвал регионы дать возможность сотрудникам медицинских учреждений и пациентам реализовать свое право голоса.

Николай Булаев также сообщил, что для разрешения этого вопроса в настоящее время идет работа ЦИК РФ с региональными избирательными комиссиями, в частности, разрабатывается механизм голосования для тех граждан, кто в день проведения выборов президента России будет находиться в больнице.

Напомним, ранее ЦИК РФ сообщил, что предвыборная агитация на радио и телевидении для кандидатов в президенты России начнется 17 февраля 2018 года.