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Происшествия
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Сирия новости 8 ноября 12.30: мирный житель погиб при взрыве в Ракке, в Дамаске идут бои между «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман»
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    Сирия новости 8 ноября 12.30: мирный житель погиб при взрыве в Ракке, в Дамаске идут бои между «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман»

    12:30  8 Ноября 2017
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    Сирия новости 8 ноября 12.30: мирный житель погиб при взрыве в Ракке, в Дамаске идут бои между «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман»

    Сирия, 8 ноября. В результате взрыва мины ИГ1 в Ракке погиб мирный житель, в Дамаске идут бои между «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман», боевики «Ан-Нусры» готовятся блокировать продвижение САА в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют укрепрайоны боевиков в Алеппо, готовятся к наступлению в Дамаске.  

    «Исламское государство»: атакует позиции SDF в Ракке.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Нур аль-Дин аль-Занки» в Алеппо и Идлибе.

    «Джейш аль-Ислам»: атаковали позиции «Файлак ар-Рахман»  в Восточной Гуте, готовится к боям с САА в Дамаске.

    «Файлак ар-Рахман»: противостоит «Джейш аль-Ислам» в Дамаске.

    Курды: получили партию оружия и техники в Дейр эз-Зоре.

    Сирия новости 8 ноября 12.30: мирный житель погиб при взрыве в Ракке, в Дамаске идут бои между «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман»

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 8 ноября 12.30: мирный житель погиб при взрыве в Ракке, в Дамаске идут бои между «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман»

    В районе Аль-Ашари Восточной Гуты Дамаска зафиксированы столкновения между группировками «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман», передает Almanar News. По данным информационного агентства, боевики «Армии Ислама» атаковали позиции «Файлак ар-Рахман» в ответ на нападение со стороны противников на укрепрайоны группировки в окрестностях Бейт Савва.

    Сирийская арабская амия (САА) проводит перегруппировку сил к востоку от населенного пункта Аз-Закирия. Военный источник в социальной сети Twitter (@ AEJKhalil) передает, что одновременно с этим подготовку к предстоящим боям в этой части региона ведут боевики «Джейш аль-Ислам».

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 8 ноября 12.30: мирный житель погиб при взрыве в Ракке, в Дамаске идут бои между «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман»

    На западе провинции Алеппо отмечаются боестолкновения меду радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам» и боевиками группировки «Нур аль-Дин аль-Занки». Об этом сообщает информационное агентство Almanar News.  

    Ранее сообщалось, что ВВС Сирии нанесли ряд ударов по зонам дислокации радикальных формирований недалеко от города Ханассер. Кроме того, сирийская авиация атаковала укрепрайоны боевиков в окрестностях поселений Рамла и Сияла. Перестрелки между солдатами Сирийской арабской армии (САА) и антиправительственными группировками фиксировались в районе Лерамун к северо-востоку от города Алеппо.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 8 ноября 12.30: мирный житель погиб при взрыве в Ракке, в Дамаске идут бои между «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман»

    Информационное агентство Al-Masdar News пишет, что назначен главнокомандующий всеми подразделениями Сирийской арабской армии (САА), действующими в провинции Дейр-эз-Зор. Новым командиром правительственных войск стал Муххамед Хаддур, известный успешным контрнаступлением на позиции «Исламского государства»1 на трассе М7.

    Новая партия военной техники и вооружений для бойцов Демократических сил Сирии (SDF) от международной коалиции прибыла в Дейр-эз-Зор, сообщает один из местных источников в социальной сети Twitter (@QSD_Jabha).

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 8 ноября 12.30: мирный житель погиб при взрыве в Ракке, в Дамаске идут бои между «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман»

    Боевики «Тахрир аш-Шам» атакуют штабы и укрепрайоны группировки «Нур аль-Дин аль-Занки» в северных районах провинции Идлиб. Об этом сообщает информационное агентство Almanar News.

    В городе Абу Дали взорвался заминированный автомобиль, передает Almanar News. Информации о пострадавших в результате инцидента нет.  Ранее сообщалось, террористы  «Джебхат Фатх аш-Шам»1 продолжают стягивать силы в районе населенного Абу Дали. Местные источники пишут, что исламисты находятся в состоянии полной боевой готовности и намерены сорвать любое продвижение правительственных войск в Идлибе.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 8 ноября 12.30: мирный житель погиб при взрыве в Ракке, в Дамаске идут бои между «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман»

    В административном центре провинции Ракка продолжаются бои между курдскими отрядами ополчения и террористами «Исламского государства». По данным местных источников, несмотря на заявления командования Демократических сил Сирии (SDF) о полном освобождении Ракки от ИГ, исламисты все еще контролируют ряд кварталов города и атакуют позиции курдских отрядов.

    Информационное агентство Almanar News сообщает, что в районе Аль-Дреийя Ракки сдетонировало самодельное взрывное устройство, заложенное террористами ИГИЛ1. В результате инцидента погиб один мирный житель.

    Провинция Эль-Кунейтра

    Сирия новости 8 ноября 12.30: мирный житель погиб при взрыве в Ракке, в Дамаске идут бои между «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман»

    Отряд народного ополчения города Хадер арестовал одного из командиров группировки «Ахрар аш-Шам». По данным информационного агентства Almanar News, главарь антиправительственного формирования принимал участие в атаке на город, произошедшей накануне.  

    Напомним, несколько дней назад на въезде в Хадер террорист-смертник совершил самоподрыв. В результате инцидента погибло шесть человек и более 20 мирных жителей получили ранения. Также сообщалось, что боевики группировок «Джейш Мухаммад» и «Тахрир аш-Шам» атаковали позиции армии САР недалеко от Хадера.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #игил #курды #исламское государство #саа #дейр-эз-зор #ракка #идлиб #эль-кунейтра
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    Сирия новости 8 ноября 12.30: мирный житель погиб при взрыве в Ракке, в Дамаске идут бои между «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман»
    Сирия новости 8 ноября 07.00: ИГ пытается сохранить Абу Кемаль, «Джебхат ан-Нусра» обстреливает окраины Алеппо
    Сирия итоги за сутки на 8 ноября 06.00: США спасли главарей ИГ в Дейр-эз-Зоре, Алеппо и Ракка против курдов
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