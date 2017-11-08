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Москва не согласна на предложение США по продлению мандата миссии ОЗХО в Сирии
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    Москва не согласна на предложение США по продлению мандата миссии ОЗХО в Сирии

    12:01  8 Ноября 2017  /обновлено: 12:22  08 Ноября 2017
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    Москва не согласна на предложение США по продлению мандата миссии ОЗХО в Сирии

    Москва, 8 ноября. Предложенный Соединенными Штатами вариант резолюции ООН по продлению работы миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирии не устраивает Москву. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    В настоящее время на рассмотрении Совбеза ООН находятся два проекта резолюции о продлении мандата Специальной миссии по расследованию (СМР) применения химического оружия в Сирии. По словам Рябкова, американский вариант российскую сторону устроить не может.

    Дипломат раскритиковал новую резолюцию США по ОЗХО, подчеркнув, что «это не новая резолюция, это старая резолюция», а то, что американцы сделали с текстом, ограничивается «ретушью, наложением косметики, неких румян».

    Москва не согласна на предложение США по продлению мандата миссии ОЗХО в Сирии

    «Мы находимся в состоянии рассмотрения этого текста, ситуация требует дополнительной оценки. Но то, что мы увидели в американском уточненном проекте, нас, конечно, никоим образом устроить не может», — подчеркнул Рябков.

    Напомним, ранее США предлагали к принятию проект продления мандата по ОЗХО, однако Россия заблокировала принятие резолюции в Совбезе ООН, подчеркнув, что невозможно продлевать работу комиссии до того, как ООН ознакомится с ее докладом.

    Москва не согласна на предложение США по продлению мандата миссии ОЗХО в Сирии

    Автор: Валентин Меликов
    #рябков
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