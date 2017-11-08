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Политика
«Слон и моська»: в Госдуме вспомнили Крылова после введения Киевом антироссийских санкций
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    «Слон и моська»: в Госдуме вспомнили Крылова после введения Киевом антироссийских санкций

    12:30  8 Ноября 2017
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    «Слон и моська»: в Госдуме вспомнили Крылова после введения Киевом антироссийских санкций

    Москва, 8 ноября. В Госдуме прокомментировали новые антироссийские санкции со стороны Украины, напомнив басню Крылова «Слон и моська». По мнению депутата Сергея Железняка, от действий Киева страдает в первую очередь украинская экономика. 

    Министерство экономического развития и торговли Украины накануне опубликовало список российских компаний, в отношении которых введены санкции. Речь идет о временной приостановке внешнеэкономической деятельности с 25 компаниями. Заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк прокомментировал новые санкции, отметив, что от ограничений страдает сама Украина. 

    «Очередные санкции, запреты и ... законопроекты Киева, имеющие свой основной целью навредить России, напоминают басню Крылова «Слон и моська», —  говорится в комментарии Железняка, текст которого поступил в распоряжение Федерального агентства новостей.

    «Слон и моська»: в Госдуме вспомнили Крылова после введения Киевом антироссийских санкций

    По словам российского парламентария, «от деструктивных и агрессивных действий властей Украины страдают в первую очередь граждане и украинская экономика». Также Железняк подверг критике введение запретов на концертную деятельность российских артистов на Украине.

    Он подчеркнул, что президент Украины Петр Порошенко «решил тоже ввести цензуру», лишая своих граждан возможности наслаждаться творчеством российских звезд. Депутат Госдумы полагает, что следующим шагом Киева возможно станет запрет русскоязычного сегмента Интернета. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #санкции #россия #украина
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