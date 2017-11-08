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Сирия: в Дейр-эз-Зоре назначен новый главнокомандующий САА
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    Сирия: в Дейр-эз-Зоре назначен новый главнокомандующий САА

    12:44  8 Ноября 2017
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    Сирия: в Дейр-эз-Зоре назначен новый главнокомандующий САА

    Дейр-эз-Зор, 8 ноября. Новым командующим всеми подразделениями сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор назначен генерал-майор Мухаммед Хаддур.

    Во вторник вечером стало известно, что Мухаммад Хаддур сменил на посту главкома САА в провинции Дейр-эз-Зор своего предшественника Рафика Шахада. Хаддур завоевал популярность в Сирийской арабской армии, проведя образцовое наступление на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) на шоссе М-7.

    Отмечается, что сейчас в командовании САА главной темой является штурм населенного пункта Абу-Кемаль на границе Сирии и Ирака, который остается последним крупным оплотом «Халифата» в провинции Дейр-эз-Зор.

    Сирия: в Дейр-эз-Зоре назначен новый главнокомандующий САА

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #саа #дейр-эз-зор #командующий
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