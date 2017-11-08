Экс-губернатора Псковской области Турчака избрали вице-спикером Совета Федерации
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Псков, 8 ноября. Экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак займет пост вице-спикера верхней палаты Парламента РФ.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время время пленарного заседания верхней палаты Парламента России предложила кандидатуру Турчака на пост своего заместителя. Матвиенко вручила экс-губернатору Псковской области знак члена Совета Федерации и представила его на заседании. Следовательно, Турчак стал шестым вице-спикером Совета Федерации. Матвиенко отметила:
«Принято решение увеличить число вице-спикеров до шести человек: загрузка Совфеда возрастает, появляется все больше направлений и форматов нашей работы, возрастает нагрузка на членов палаты».