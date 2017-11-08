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Россия
Глава Федерации автовладельцев РФ поддержал создание единой базы страхования
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    Глава Федерации автовладельцев РФ поддержал создание единой базы страхования

    11:49  8 Ноября 2017
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    Глава Федерации автовладельцев РФ поддержал создание единой базы страхования

    Москва, 8 ноября. Глава Федерации автовладельцев РФ Сергей Канаев прокомментировал инициативу министерства финансов о создании единой страховой базы.

    Канаев подчеркнул, что Федерация автовладельцев выступала с подобной инициативой еще в 2015 году и направляла соответствующее предложение в ЦБ, пишет RT. Данная инициатива позволит отделить законопослушных граждан от аферистов, считают в организации.

    Международная практика показывает, что существование единой базы страхования снижает риск мошенничества на 80 процентов и повышает доверие граждан к страховым компаниям, а также уровень ответственности автовладельцев.

    Ранее сообщалось, что министерство финансов России предложило создать единую базу страхования автолюбителей по аналогии с существующим в стране бюро кредитных историй.

    Глава Федерации автовладельцев РФ поддержал создание единой базы страхования

    Автор: Алексей Громов
    #минфин рф #автовладельцы #сергей канаев #страхование
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