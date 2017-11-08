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Происшествия
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Украина
Скончался украинский актер и режиссер Тарас Денисенко
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    Скончался украинский актер и режиссер Тарас Денисенко

    11:49  8 Ноября 2017
    1149

    Скончался украинский актер и режиссер Тарас Денисенко

    Киев, 8 ноября. Ушел из жизни украинский актер, сценарист и режиссер Тарас Денисенко. Ему было 52 года.  Как следует из сообщения на официальной странице министерства культуры Украины в Facebook, Денисенко скончался после продолжительной болезни. 

    Карьеру в кино он начал в 1980 году в СССР. В конце 80-х Денисенко сыграл несколько ролей в фильмах, посвященных проблеме дедовщины в рядах армии. В общей сложности он сыграл более 30 ролей в полнометражных фильмах, пишет «Политэксперт».

    В роли режиссера Денисенко выступил в 2015 году, сняв кинокартину «Мой мальчик».

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #украина #актер #режиссер #денисенко
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