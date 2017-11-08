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Уральца, бросавшего трехлетнего мальчика о землю, приговорили к колонии
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    Уральца, бросавшего трехлетнего мальчика о землю, приговорили к колонии

    11:39  8 Ноября 2017  /обновлено: 11:40  08 Ноября 2017
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    Уральца, бросавшего трехлетнего мальчика о землю, приговорили к колонии

    Тюмень, 8 ноября. Жителя Тюменской области, жестоко избившего чужого ребенка, признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

    Также мужчину обязали выплатить компенсацию за нанесение морального вреда в размере 500 тысяч рублей, сообщает URA.RU.

    Инцидент, по данным следствия, произошел в августе 2017 года. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, его сожительница – мать ребенка – в это время лечилась в больнице. Когда мальчик наехал на него на велосипеде, мужчина схватил ребенка и несколько раз с силой бросил о землю и бетонный фундамент дома. Мальчик получил тяжелый травмы.

    Автор: Алексей Громов
    #ребенок #колония #тюмень #избиение
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