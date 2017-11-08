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Новый директор театра Джигарханяна разберется с командой Виталины
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    Новый директор театра Джигарханяна разберется с командой Виталины

    11:37  8 Ноября 2017
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    Новый директор театра Джигарханяна разберется с командой Виталины

    Москва, 8 ноября. Новый директор Московского драматического театра Армена Джигарханяна Елена Гильванова намерена разобраться с командой Виталины Цымбалюк-Романовской, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    В настоящее время на повестке стоит вопрос об увольнении Натальи Корнеевой, заведующей литературной частью, которая помимо этого представляется еще и пресс-секретарем театра Джигарханяна. Несмотря на то, что Гильванова раньше тоже считалась членом команды Цымбалюк-Романовской, ей удалось найти общий язык с Джигарханяном. Они провели совместную встречу в департаменте культуры Москвы, где Гильванова высказала свое желание работать, а Джигарханян согласился дать ей второй шанс.

    На данный момент новый директор намерена уволить людей, которые не просто были приняты Виталиной, но и, по мнению мэтра, вносят раздор в театр. Уже подали заявления об увольнении отец и мать Виталины: их имена даже успели убрать из списка администрации на официальном сайте. На очереди — Корнеева, которая неоднократно рассказывала СМИ о якобы рейдерском захвате театра посторонними людьми. Гильванова обещала, что разберется с этим вопросом. Дело в том, что сам Джигарханян, согласно уставу принятому во время правления Цымбалюк-Романовской, уволить никого не может.

    «Сейчас врачи вообще попросили меня оградить Армена Борисовича от всех склок и ненужных переживаний, — говорит друг Джигарханяна Артур Согомонян. – Поэтому этим всем будет заниматься директор, они очень продуктивно поговорили с Арменом Борисовичем». 

    Новый директор театра Джигарханяна разберется с командой Виталины

    Также Согомонян подтвердил продолжение расследования уголовного дела о «прослушке», установленной в кабинете Джигарханяна. Он уверен, что Цымбалюк-Романовская уехала именно из-за того, что всплыла правда про камеры, и полиция уже хотела наложить ограничения на ее передвижение. УЭБ и ПК продолжают проверку финансовой деятельности театра за последние два года (с момента вступления в должность Виталины).

    Автор: Катерина Тимошенская
    #театр #директор #джигарханян #цымбалюк-романовская
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