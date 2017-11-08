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Россия
СК РФ опроверг слова Макларена о допинге в российском спорте
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    СК РФ опроверг слова Макларена о допинге в российском спорте

    11:31  8 Ноября 2017
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    СК РФ опроверг слова Макларена о допинге в российском спорте

    Москва, 8 ноября. Следственный комитет РФ заявил об опровержении следствием слов независимого эксперта WADA Ричарда Макларена о подмене на Олимпийских играх в Сочи положительных допинг-проб российских спортсменов.

    Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства. В пресс-службе СК РФ также подчеркнули, что следствие опровергло также и доводы Макларена о существовании в России «некой государственной допинговой программы для завоевания спортсменами максимального количества медалей». 

    По данным СК РФ, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков давал спортсменам допинг под видом витаминов, а те якобы не знали, что именно они принимают.  

    Ему предъявлены заочные обвинения в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

    «Следствие намерено требовать экстрадиции Родченкова из США», — подчеркнули в СК РФ.

    В мае минувшего года в газете New York Times вышла статья Родченкова о допинге в российском спорте, в которой он заявил, что как минимум 15 спортсменов из РФ, выигравших медали на Олимпиаде-2014 в Сочи, якобы были частью «допинговой программы» России, а сам он якобы обеспечивал ее выполнение в связке с руководителями Минспорта РФ. Расследование этой информации провела независимая комиссия под руководством Макларена.

    После на основе ее доклада Международный олимпийский комитет (МОК) создал две свои комиссии для дальнейшего расследования.  Именно по итогам работы этих двух комиссий МОК в декабре собирается принять решение о допуске россиян на зимнюю Олимпиаду-2018.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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