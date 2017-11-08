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Названа предположительная причина смерти главы крымского УФАС
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    Названа предположительная причина смерти главы крымского УФАС

    11:49  8 Ноября 2017
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    Названа предположительная причина смерти главы крымского УФАС

    Севастополь, 8 ноября. Начальник УФАС по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев был обнаружен мертвым в своем доме.

    По информации Федерального агентства новостей, тело Кураева ранним утром нашла его супруга.

    Источник в следственных органах полагает, что руководитель крымского УФАС погиб в результате совершения самоубийства. 

    Отмечается, что тело Кураева было найдено в туалете.

    Названа предположительная причина смерти главы крымского УФАС

    На данный момент СК Российской Федерации по Крыму и Севастополю выясняет все детали, причины и обстоятельства трагедии. 

    Напомним, Кураев руководил крымским УФАС с 2014 года. 

    Автор: Дана Балан
    #крым #полиция #уфас #кураев
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