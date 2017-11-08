Названа предположительная причина смерти главы крымского УФАС
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Севастополь, 8 ноября. Начальник УФАС по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев был обнаружен мертвым в своем доме.
По информации Федерального агентства новостей, тело Кураева ранним утром нашла его супруга.
Источник в следственных органах полагает, что руководитель крымского УФАС погиб в результате совершения самоубийства.
Отмечается, что тело Кураева было найдено в туалете.
На данный момент СК Российской Федерации по Крыму и Севастополю выясняет все детали, причины и обстоятельства трагедии.
Напомним, Кураев руководил крымским УФАС с 2014 года.