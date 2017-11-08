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Технологии
Спецслужбы США высоко оценили российскую технологию распознавания лиц
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    Спецслужбы США высоко оценили российскую технологию распознавания лиц

    11:38  8 Ноября 2017
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    Спецслужбы США высоко оценили российскую технологию распознавания лиц

    Вашингтон, 8 ноября. Американская технологическая разведка — агентство передовых исследований в области разведки (IARPA) — и авторитетный американский Национальный институт стандартов и технологий (NIST) по итогам проведенного конкурса признали лучшим разработанный в России алгоритм распознавания лиц. Победителем стала российская компания NtechLab, сообщил глава исследовательской программы IARPA Крис Бонен.

    Российская NtechLab создала программу FindFace — приложение, которое позволяет найти людей в социальной сети по фотографии. Как отмечают «Ведомости», алгоритм программы способен найти нужное лицо среди примерно 1 млрд всего за 0,5 секунды.

    Спецслужбы США высоко оценили российскую технологию распознавания лиц

    Представители компании заявили, что очень высоко оценивают признание со стороны американского института стандартизации, и рассматривают победу в конкурсе, проведенном разведкой США, как бенчмарк в области безопасности.

    Как отмечает «Ридус», разработанное в России приложение использовалось во время несанкционированных политических акций в Москве и Петербурге — технология позволила правоохранителям установить имена и данные участников противозаконных акций.

    Автор: Валентин Меликов
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