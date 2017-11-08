Спецслужбы США высоко оценили российскую технологию распознавания лиц

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Вашингтон, 8 ноября. Американская технологическая разведка — агентство передовых исследований в области разведки (IARPA) — и авторитетный американский Национальный институт стандартов и технологий (NIST) по итогам проведенного конкурса признали лучшим разработанный в России алгоритм распознавания лиц. Победителем стала российская компания NtechLab, сообщил глава исследовательской программы IARPA Крис Бонен.

Российская NtechLab создала программу FindFace — приложение, которое позволяет найти людей в социальной сети по фотографии. Как отмечают «Ведомости», алгоритм программы способен найти нужное лицо среди примерно 1 млрд всего за 0,5 секунды.

Представители компании заявили, что очень высоко оценивают признание со стороны американского института стандартизации, и рассматривают победу в конкурсе, проведенном разведкой США, как бенчмарк в области безопасности.

Как отмечает «Ридус», разработанное в России приложение использовалось во время несанкционированных политических акций в Москве и Петербурге — технология позволила правоохранителям установить имена и данные участников противозаконных акций.