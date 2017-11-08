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Волонтеры нашли живым пропавшего жителя Кемерова с татуировкой на руке
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    Волонтеры нашли живым пропавшего жителя Кемерова с татуировкой на руке

    11:26  8 Ноября 2017
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    Волонтеры нашли живым пропавшего жителя Кемерова с татуировкой на руке

    Кемерово, 8 ноября. Жителя Кемерова, пропавшего пять дней назад, обнаружили живым.

    Местный житель, Михаил Александрович Хроменков, в пятницу, 3 ноября, ушел в неизвестном направлении из дома, расположенного на улице 40 лет Октября, и пропал без вести. Мужчина взял с собой сотовый телефон и паспорт. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс» и родственники организовали поиски пропавшего местного жителя.

    К настоящему времени 30-летнего мужчину обнаружили живым, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на информацию, поступившую от поисково-спасательного отряда. Обстоятельства обнаружения пропавшего местного жителя не уточняют.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #кузбасс #кемерово
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