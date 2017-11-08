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«Хезболла» намерена создать «шиитский пояс», связывающий четыре государства
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    «Хезболла» намерена создать «шиитский пояс», связывающий четыре государства

    11:29  8 Ноября 2017
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    «Хезболла» намерена создать «шиитский пояс», связывающий четыре государства

    Бейрут, 8 ноября. Ливанское движение «Хезболла» стремится связать ряд государств в ближневосточном регионе.

    Эксперты-востоковеды сообщают, что деятельность ливанского движения сопротивления «Хезболла» имеет основной целью создание прочного альянса на Ближнем Востоке, который сможет обеспечить стабильность в регионе.

    «Шиитский пояс» свяжет такие страны, как Сирия, Ирак, Иран и Ливан. Одной из частей этого глобального плана является борьба с террористическими группировками в Сирийской арабской республике. «Хезболла» активно участвует в боевых действиях на стороне сирийской армии против «Исламского государства1» (запрещенная в России террористическая группировка). Главными противниками создания «шиитского пояса» являются Израиль и США, которым выгодна дестабилизация богатого нефтью региона, заявляют эксперты.

    «Хезболла» намерена создать «шиитский пояс», связывающий четыре государства

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #ирак #хезболла
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