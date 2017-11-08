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Политика
Трамп прибыл в Китай с первым официальным визитом
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    Трамп прибыл в Китай с первым официальным визитом

    11:15  8 Ноября 2017
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    Трамп прибыл в Китай с первым официальным визитом

    Пекин, 8 ноября. Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией прилетел в Китай с первым официальным визитом. В КНР американский лидер пробудет три дня.

    В аэропорту Трампа встретил почетный караул. На среду у президента США намечена культурная программа: после обеда Трамп собирается посетить Запретный город, в связи с чем территория дворца будет закрыта для посещения в течение всего дня, пишет РИА Новости

    Также запланирован совместный ужин Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Большая часть официальных мероприятий в рамках визита будет проходить в четверг. Предполагается, что за время пребывания Трампа в Китае американский президент и китайский лидер обсудят как ядерную угрозу КНДР, так и развитие двусторонней торговли между США и Китаем, а также ряд других вопросов.

    Напомним, в преддверии визита президент Америки Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на помощь КНР в разрешении ситуации вокруг Северной Кореи. Лидер США предположил, что у китайской стороны есть разработки по этой проблеме.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #трамп #китай #цзиньпин
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